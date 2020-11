Spectacle : la Mosquée Cheikh Zayed

Située dans les Emirats Arabes Unis, la mosquée Cheikh Zayed est la plus grande mosquée de l’émirat d’Abu Dhabi.

D’une surface de 20 000 m², la mosquée Cheikh Zayed compte quatre minarets de 107 m de hauteur, quatre-vingt deux dômes de sept tailles ainsi que 1 054 colonnes de marbre. Le dôme principal mesure 80 m de hauteur pour 36 m de diamètre.

L’intérieur de la mosquée Cheikh Zayed est fait de bois, de gypse, de mosaïques dorées et de marbre agrémenté de pierres semi-précieuses. Les salles de prières sont embellies par des motifs floraux ; c’est dans la salle principale que se trouve le plus grand tapis persan tissé à la main du monde (plus de 6000 m²). Autour de la mosquée, les visiteurs pourront de détendre autour de nombreux plans d’eau qui, à la tombée de la nuit, reflètent ce majestueux édifice. Un spectacle saisissant !