Destinations lune de miel de mariages

La réussite d’une lune de miel se base avant tout sur le choix de la destination. Inspirez-vous des quelques destinations que nous avons sélectionnées pour organiser votre escapade en amoureux.

La lune de miel de mariage est un des moments les plus attendus par les jeunes couples. Pour que ce voyage soit réussi, il est nécessaire de le préparer à l'avance et de bien s'enquérir des envies de chacun pour que l'aventure soit mémorable. Après avoir scellé votre union, l'idéal serait de partir en week-end ou en court séjour avec votre bien-aimé sur une île paradisiaque ou dans une ville romantique. Selon vos envies, vous pourrez choisir une seule destination ou opter pour un voyage multi-destination. En optant pour une seule destination, vous aurez l'occasion de découvrir toutes les spécificités de ville ou la région choisie même si vous ne disposez que de quelques jours. Les couples amateurs de séjours « aventure et découvertes » et les jeunes mariés qui ont une plus grande disponibilité préfèreront les voyages multi-destination.

Pour une lune de miel romantique, rien de tel qu’un séjour en amoureux sur une île cerclée de sable fin comme Praslin, Mahé, La Digue ou Cerf Island pour les voeux du nouvel an aux Seychelles. Entre loisirs et farniente, les voyages sous les tropiques offrent l’opportunité de se dépayser, de profiter des vertus de la mer et de pratiquer des activités nautiques en duo. Mais pour de nombreux couples, une lune de miel romantique rime avec escapades en gondole sur les canaux de Venise ou dîner aux chandelles à bord d’une péniche sur la Seine. En effet, Paris reste l’une des destinations plébiscitées par les romantiques. Une promenade main dans la main dans les allées du jardin des Tuileries accentue les plaisirs d’une échappée belle parisienne en amoureux. Pour les adeptes de luxe et de bien-être, le Maroc est une destination de choix. Une lune de miel dans un riad de Marrakech comblera les couples les plus exigeants. Les amoureux en quête d’émotions fortes, pourront aussi opter pour un voyage à Las Vegas.